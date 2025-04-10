Франція

У клубу проблеми через колишнього гравця.

Юридична команда нападника Реала Кіліана Мбаппе повідомила, що кілька банківських рахунків його колишнього клубу, ПСЖ, були заморожені в четвер у рамках ескалації суперечки щодо невиплаченої заробітної плати на суму 55 мільйонів євро.

Цей крок відбувся після того, як Французька футбольна ліга (LFP) минулого року зобов'язала ПСЖ виплатити Мбаппе зазначену суму, однак Французька футбольна федерація визнала його вимогу неприйнятною через триваючий цивільний судовий процес.

У відповідь адвокати Мбаппе звернулися до паризького суду з проханням заморозити рахунки ПСЖ на суму, що відповідає заявленому боргу. Крім того, юридична команда Мбаппе звернулася до міністра спорту Франції та УЄФА з проханням підтримати їхні вимоги. Клуб підтвердив санкції на рахунках.

Крім того, юристи Мбаппе подали скаргу про переслідування, стверджуючи, що ПСЖ чинив тиск на гравця з метою продовження контракту у 2023 році. ПСЖ стверджує, що контракт Мбаппе був юридично оновлений, і звинувачує його в порушенні зобов'язань після переходу до Реала на правах вільного агента. УЄФА заявило, що вживатиме заходів лише в разі підтвердження остаточного рішення про наявність заборгованості.

Нагадаємо, Мбаппе повторив досягнення Роналду в Реалі.