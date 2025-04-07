Іспанія

Француз хоче стати легендою "бланкос".

Французький форвард Кіліан Мбаппе в інтерв'ю іспанським ЗМІ висловив свою відданість Реалу, зазначивши, що, хоча він отримував привабливі пропозиції від інших клубів, його єдиним бажанням було приєднатися до мадридського клубу та досягти там успіху.

"Є непогані пропозиції, але я думаю тільки про Реал. Хочу досягти тут успіху", — зазначив француз.

​Кіліан Мбаппе приєднався до мадридського Реала ПСЖ перед сезоном-2024/2025. Мбаппе є найкращим бомбардиром Реала в цьому сезоні. Француз забив 33 голи за команду.