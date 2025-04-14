Іспанія

Воротар Барселони відзначив відмінності між нинішнім головним тренером Гансом-Дітером Фліком і Хаві, підкресливши, що кожен з них має свій підхід.

Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген поділився думками щодо різниць між теперішнім головним тренером Гансом-Дітером Фліком і колишнім наставником клубу Хаві, який залишив пост після сезону-2023/2024.

"Вони дуже різні. Хаві — це легенда тут. Гансі [Флік] чудово справляється зі своєю роботою. Я не кажу, що один тренер кращий за іншого, вони просто різні. У світі тренерів складно сказати, що це краще, а це гірше", — цитує тер Штегена Barca Times.

Ганс-Дітер Флік очолив Барселону в кінці травня 2024 року після того, як клуб прийняв рішення звільнити 44-річного Хаві після незадовільних результатів сезону.