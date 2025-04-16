Іспанія

Вихованець баскської школи футболу набуває досвіду на керівній посаді.

Іспанський центральний півзахисник Іньїго Перес завершив ігрову кар’єру влітку 2022 року за виступами в памплонській Осасуні, після чого його до себе запросив мадридський Райо Вальєкано отримувати досвід роботи в тренерському штабі.

І вже посеред лютого минулого року 37-річному фахівцю запропонували очолити основну команду "блискавок", із якою в цьому сезоні від тримається всередині турнірної таблиці із 40 заліковими балами за 31 матч та з певними сподіваннями поборотись за місця в єврокубках у заключній частині кампанії.

Вочевидь, керівників мадридського клубу такі виступи команди цілком задовольняють, оскільки вони запропонували тренеру нову угоду, яка розширить термін його перебування на посаді ще на один рік — до літа 2027 року.

Нагадаємо, що Перес є вихованцем баскського Атлетіка, і в якості футболіста встиг пограти також за Басконію, Уеску, Мальорку та Нумансію.