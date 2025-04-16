Іспанія

Форвард хоче й надалі залишатись у Іспанії.

Наприкінці вересня 2024 року французький нападник Антуан Грізманн оголосив про завершення міжнародної кар’єри.

Після цього почали ширитись чутки, що цей сезон має всі шанси стати для 34-річного виконавця не лише в плані виступів за національну збірну Франції, а й загалом поставить крапку в його європейських виступах.

Називався навіть можливий наступний клуб із МЛС для досвідченого бомбардира — Інтер Маямі, де грають Ліонель Мессі, Луїс Суарес та Серхіо Бускетс.

Утім, останні оновлення з Іспанії свідчать про те, що Атлетіко та Грізманн наразі дуже близькі до того, щоб чинна угода строком до 2026 року отримала продовження ще на один сезон потому.

У поточній кампанії на рахунку француза 16 голів та сім гольових передач у 46 матчах.