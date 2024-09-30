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Француз може продовжити кар'єру в МЛС.

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн вже зовсім скоро може перебратися в Інтер Маямі. Француз неодноразово зізнавався, що хотів би пограти в МЛС на закаті кар'єри.

Головним претендентом на форварда вважався Лос-Анджелес, який, за чутками, планував підписати зіркового гравця влітку наступного року.

Як повідомляє Inter Miami News Hub, Грізманн може переїхати до США вже взимку — але не до Лос-Анджелеса, а до Інтер Маямі. Там футболіст зможе возз'єднатися з Ліонелем Мессі, Луїсом Суаресом, Хорді Альбою і Серхіо Бускетсом, яких знає за спільними виступами за Барселону.

Нагадаємо, нещодавно Антуан Грізманн оголосив про завершення кар'єри у збірній Франції.