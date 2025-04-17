Іспанія

Потрібно виграти Кубок Іспанії.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті, як відомо, може бути звільнений вже незабаром. Відразу після вильоту "вершкових" із Ліги чемпіонів від Арсеналу різні джерела повідомили про майже неминучу відставку італійського фахівця.

За деякими даними, розставання може відбутися вже цього місяця, а саме — 26 квітня, після фіналу Кубка Іспанії з Барселоною. Згідно з відомостями Marca, багато чого залежатиме від результату фіналу: якщо мадридці візьмуть гору, у клубі можуть переглянути майбутнє Анчелотті і відкласти його відхід.

Основним кандидатом на заміну нинішньому керманичу Реала вважають Хабі Алонсо з Баєра.

Раніше повідомлялося, що у Реалі ухвалили рішення щодо Модрича і Васкеса.