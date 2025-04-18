Іспанія

Єдиний м’яч у матчі приніс каталонцям перемогу, а гості догравали в меншості.

У 32 турі Ла Ліги Еспаньйол на своєму полі мінімально обіграв Хетафе з рахунком 1:0.

Автором переможного гола став захисник Мараш Кумбулла, який відзначився на 39-й хвилині після стандарту.

Хетафе залишився вдесятьох після вилучення Уче на 59-й хвилині, і у підсумку мадридський клуб не зміг повернутися в гру.

Еспаньйол — Хетафе 1:0

Гол: Кумбулла, 39

Еспаньйол: Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла (Калеро, 72), Кабрера, Ромеро — Гонсалес, Лосано (Крал, 80) — Рока, Еспосіто, Каррерас (Техеро, 90) — Фернандес (Шеддіра, 90)

Хетафе: Сорія — Іглесіас (Бернат, 82), Дуарте, Альдерете, Джене — Терратс (Перес, 81), Мілья, Арамбаррі, да Кошта (Хуанмі, 72) — Їлдирим (Родрігес, 46), Уче

Попередження: Кошта, Арамбаррі

Вилучення: Уче, 59