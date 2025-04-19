Іспанія

Німець дав коментар після гри.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік висловився після перемоги над Сельтою з рахунком 4:3. Під час другого тайму каталонці програвали 1:3, але їм вдалося набрати три залікові бали.

"Я думаю, ми заслужили на перемогу. Наш настрій був приголомшливим. Футбол — це гра, в якій все вирішують помилки. Чим більше помилок робиш, тим більше шансів у суперника забити гол", — сказав Флік після матчу.

"Я не хочу говорити про помилки своїх гравців. Ви бачили, що команда не здалася. Гравці робили все можливе протягом 90 хвилин, і ми набрали три очки", — додав він.

Наступний матч чемпіонату Іспанії Барселона проведе у вівторок, 22 квітня, проти Мальорки.