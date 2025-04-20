Іспанія

"Біло-фіолетові" вже невдовзі можуть знову попрощатися з Ла Лігою.

На Естадіо Хосе Соррілья відбувся матч 32-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25, в якому Реал Вальядолід приймав Осасуну.

Голи Анте Будіміра й Рубена Гарсії дозволили гостям піти на перерву з комфортною перевагою. На початку другого тайму Рауль Моро скоротив відставання господарів поля, але потім команди обмінялися реалізованими пенальті у виконанні Анте Будіміра й Мамаду Сілла.

Реал Вальядолід із 16-ма очками йде 20-м у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Осасуна з 41-м заліковим балом перебуває на десятій сходинці.

Вальядолід — Осасуна 2:3

Голи: Моро, 49, Сілла, 66 (пен.) — Будімір, 9, 60 (пен.), Р. Гарсія, 34

Вальядолід: Феррейра — Кандела, Айду, Х. Санчес, Енріке (Азну, 63) — Юріч — Мачіс (І. Санчес, 46), Чукі (Мартін, 63), Грілліч (Сілла, 46), Моро — Латаса (М. Андре, 86)

Осасуна: Еррера — Аресо (Пенья, 86), Бойомо, Катена, Еррандо, Бретонес — Монкайола (Ібаньєс, 6, Муньйос, 87), Торро, Орос — Будімір, Р. Гарсія (М. Гомес, 74)

Попередження: Х. Санчес