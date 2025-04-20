Іспанія

Одразу троє гравців каталонського клубу вважають, що головний тренер несправедливо обмежує їхній ігровий час.

Наприкінці сезону в Барселоні назріває внутрішній конфлікт. Як повідомляє іспанське видання El Nacional, одразу троє гравців — Ферран Торрес, Ансу Фаті та Ектор Форт — відкрито висловлюють невдоволення рішеннями головного тренера Гансі Фліка. Причина — недостатня кількість хвилин на полі, попри готовність боротися за команду.

Найбільше обурення, за інформацією джерела, викликає ситуація у Феррана Торреса, який, попри високий внесок у сезоні (17 голів і 4 асисти у 40 матчах), періодично опиняється поза стартовим складом. Він вважає, що заслуговує на стабільне місце на полі, особливо з огляду на свою продуктивність.

Вінгер Ансу Фаті провів лише дев'ять матчів у сезоні-2024/25 і не записав на свій рахунок жодної результативної дії. Гравець очікував на більше довіри з боку тренерського штабу, однак натомість опинився у ролі глибокого резерву.

Ще одним невдоволеним є молодий захисник Ектор Форт, який провів 15 поєдинків за першу команду, однак регулярно поступається місцем більш досвідченим гравцям. Він вважає, що його розвиток гальмується через нестачу ігрової практики.

Як зазначається, футболісти висловили своє обурення після переможного матчу з Сельтою (4:3) в чемпіонаті Іспанії.