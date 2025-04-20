Іспанія

Іспанський виконавець повторив досягнення легендарного уругвайця.

Орендований у Реал Бетіс центральний нападник Сельти Борха Іглесіас оформив хет-трик у виїзному поєдинку з Барселоною в 32-му турі Ла Ліги-2024/25.

Барселона — Сельта 4:3 Відео голів та огляд матчу 19.04.2025

За даними transfermarkt, для 32-річного іспанця це був третій у кар'єрі поєдинок (і перший саме в Ла Лізі), в якому він відзначився трьома голами. OptaJose в той же час повідомляє, що Іглесіас став другим гравцем, якому вдалося тричі уразити ворота Барселони на виїзді в чемпіонаті Іспанії у XXI столітті.

Першим таким виконавцем був центрфорвард Дієго Форлан. У травні 2005 року його хет-трик допоміг Вільярреалу зіграти з "блаугранас" унічию (3:3).

Іглесіас у ході поточної кампанії відзначився вісьмома голами й двома асистами в 33-х матчах усіх турнірів. Клубом із Віго він орендований до кінця сезону-2024/25.