Іспанія

В Барсі задоволені грою досвідченого поляка.

Спортивний директор Барселони Деку висловився про майбутнє в каталонському клубі польського воротаря Войцеха Щесни. Його слова наводить Marca.

"Щесни — дуже досвідчений воротар. У нас була можливість роздобути його завдяки збігу різних обставин і ми задоволені цим підписанням. Розуміли, що він може допомогти команді. І він зробив це. У цьому заслуга і тренерів, і самого футболіста.

Ми дуже задоволені ним і його роллю в команді. Він, напевно, залишиться з нами і в наступному сезоні", — сказав Деку.

Чинна трудова угода поляка з "блаугранас" розрахована до 30 червня 2025 року.

Цього сезону Войцех Щесни провів за Барселону 24 матчі, пропустив 24 м'ячі та 12 разів відіграв "на нуль".