Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 32-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридський Реал та баскський Атлетік.
Едуардо Камавінга, Getty Images
20 квітня 2025, 20:43
Мадридський Реал та баскський Атлетік зіграють El Clasico у тридцять другому турі іспанської Ла Ліги на Сантьяго Бернабеу.
Карло Анчелотті, після поразки від лондонського Арсеналу (1:2), використав із перших хвилин Камавінгу на лівому фланзі оборони, тоді як Модрич та Себальйос гратимуть у центрі поля.
Реал: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Камавінга — Чуамені — Модрич, Себальйос — Беллінгем — Родріго, Вінісіус.
Запасні: Лунін, Ф. Гонсалес, Алаба, Гюлер, Ендрік, Васкес, Вальєхо, Ф. Гарсія, Діас.
Гра Реал — Атлетік почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.