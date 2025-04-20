Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 32-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридський Реал та баскський Атлетік.

Мадридський Реал та баскський Атлетік зіграють El Clasico у тридцять другому турі іспанської Ла Ліги на Сантьяго Бернабеу.

Карло Анчелотті, після поразки від лондонського Арсеналу (1:2), використав із перших хвилин Камавінгу на лівому фланзі оборони, тоді як Модрич та Себальйос гратимуть у центрі поля.

Реал: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Камавінга — Чуамені — Модрич, Себальйос — Беллінгем — Родріго, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Ф. Гонсалес, Алаба, Гюлер, Ендрік, Васкес, Вальєхо, Ф. Гарсія, Діас.

Гра Реал — Атлетік почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.