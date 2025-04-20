Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Севілья - Алавес, Getty Images
20 квітня 2025, 21:28
У черговому турі іспанської Ла Ліги Севілья приймала Алавес.
Команди обмінялися голами, але переможця так і не виявили — 1:1.
Севілья — Алавес 1:1
Голи: Фернандес, 12 - Гарсія, 45+2
Севілья: Нюланд — Кармона (Буено Себастьян, 81), Баде, Сінтес, Педроса — Агуме (Соу, 60), Гудель — Лукебакіо, Фернандес, Еджуке (Ньїгес, 46) — Ромеро (Сусо, 59)
Алавес: Сівера — Теналья, Гарсес, Діарра, Санчес (Піка, 81) — Жордан, Бланко — Вісенте, Гуріді (Конечни, 69), Аленья (Мартін, 69) — Гарсія
Попередження: Гудель, Сусо — Гуріді, Діарра.