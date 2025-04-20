У черговому турі іспанської Ла Ліги Севілья приймала Алавес.

Команди обмінялися голами, але переможця так і не виявили — 1:1.

Севілья — Алавес 1:1
Голи: Фернандес, 12 -  Гарсія, 45+2

Севілья: Нюланд — Кармона (Буено Себастьян, 81), Баде, Сінтес, Педроса — Агуме (Соу, 60), Гудель — Лукебакіо, Фернандес, Еджуке (Ньїгес, 46) — Ромеро (Сусо, 59)

Алавес: Сівера — Теналья, Гарсес, Діарра, Санчес (Піка, 81) — Жордан, Бланко — Вісенте, Гуріді (Конечни, 69), Аленья (Мартін, 69) — Гарсія

Попередження: Гудель, Сусо — Гуріді, Діарра. 