Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 20 квітня 2025 року.

Мадридський Реал у матчі 32 туру іспанської Ла Ліги на власному полі обіграв баскський Атлетік (1:0).

Команди провели надзвичайно прісний перший тайм, але вже поперерві домінував колектив Карло Анчелотті.

Однак із забитими м’ячами в "галактікос" до останнього справи складались не найкращим чином, і лише на заключних хвилинах компенсованого часу розкішний удар Федеріко Вальверде приніс перемогу господарям.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал — Атлетік у рамках 32-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Реал — Атлетік 1:0

Гол: Вальверде, 90+3

Реал: Куртуа — Вальверде, Асенсіо (Васкес, 83), Рюдігер, Камавінга — Чуамені — Модрич (Діас, 78), Себальйос (Ендрік, 58) — Беллінгем — Родріго (Гюлер, 78), Вінісіус.

Атлетік: Сімон — Горосабель, Паредес, Нуньєс, Бойро (Вівіан, 87) — Прадос, Весга — Джало (І. Вільямс, 62), Гомес (Лекуе, 72), Беренгер (Сансет, 62) — Гурусета (Саннаді, 62).

Попередження: Асенсіо — Гомес