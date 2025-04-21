Іспанія

Керманич Реала прокоментував перемогу над Атлетіком.

Мадридський Реал напередодні в рамках тридцять другого туру іспанської Ла Ліги обіграв баскський Атлетік на власному полі.

Реал — Атлетік 1:0 Відео гола та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті прокоментував виступ власної команди.

"Пенальті на Беллінгемі? Це такий новий футбол. Потім ще був цей не зарахований гол... Дивно, що VAR ухвалював саме такі рішення, але таким є новий сучасний футбол. Марселіно зі мною згоден.

Гол Вальверде — це ключовий момент матчу. У першому таймі гра була більш повільною, а в другому — кращою в усіх відношеннях. Команда виклалась на повну.

Сьогодні ми взагалі нічого не репетирували перед кубковим фіналом. Це був стартовий склад для того, щоб мати більше контролю м’яча з Модричем та Себальйосом у центрі поля. Дані щойно відновився після травми.

Потім ми залучили Ендріка та інших. У нас ще є час, щоб підготуватись до матчу проти Барселони. Нам потрібна перемога.

Позиція Беллінгема, як хибної дев’ятки, дала нам велику перевагу минулого року. У першому таймі ми його не використовували, але в другому — використовували на повну. Ми багато разів входили до чужого штрафного, і він був там, щоб завершувати ці моменти. Він заслуговував на те, щоб забити.

У першому таймі ми контролювали ситуацію, ми не відчували тиску Атлетіка, але ми й не створювали власних моментів. Гра загалом була хорошою. Ми були агресивні і не пропустили. Ми були більш цілісними за суперників.

Я не сумнівався, що Бернабеу нас тепло зустріне сьогодні на тлі поразки від Арсеналу. Уболівальники вірять, що ми можемо чогось досягти в цьому сезоні, і ми також у це віримо.

Сьогодні ми грали 4-4-2. Я дуже люблю цю систему, тому що вона найкраща в обороні.

Але це не означає, що я повинен грати з чотирма півзахисниками постійно. Я часто граю з Вінісіусом на позиції лівого вінгера, а іноді з Родріго на позиції правого. Ви можете грати 4-4-2 з шістьма півзахисниками, якщо використовуєте двох атакувальних півзахисників. 4-4-2 не означає, що ви граєте тільки з двома нападниками. Іноді це залежить від типу захисту суперників", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі мадридський Реал зіграє принципове регіональне протистояння в гостях у Хетафе.