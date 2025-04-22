Іспанія

Керманич Жирони прокоментував поразку від Бетіса.

Каталонська Жирона напередодні в рамках тридцять другого туру іспанської Ла Ліги поступилась севільському Бетісу на власному полі.

Жирона — Реал Бетіс 1:3 Відео гола та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Мічел прокоментував виступ власної команди.

"Реальність є такою, що сьогодні в першому таймі ми досягли дна на емоційному рівні. Я сказав гравцям у перерві, що з цього моменту ми повинні вижити, а для цього ми повинні взяти себе в руки.

У другому таймі ми викладались на повну. Важко, коли доводиться страждати, але ми не можемо здаватись. Ми в дуже делікатній ситуації, залишилося шість ігор і у нас ще є перевага над суперниками. Ми повинні максимально використати її, щоб залишитись у Прімері.

Це складний сезон. Що ми можемо зробити, так це вирішити проблеми, які у нас є. Я хочу дивитись уперед і повинен співчувати своїм гравцям і собі.

Позаду дев'ять ігор без перемог, і тому пропущений гол на перших хвилинах був важким ударом. Але у команди було бажання тиснути на суперника.

Другий гол ми пропустили після власної помилки і тому перший тайм був дуже болючим.

Це нелегко зрозуміти вболівальникам ззовні колективу, але ми повинні дати їм зрозуміти, що ми повинні пройти через ці страждання разом. Ми не повинні шукати виправдань, і при цьому переконати всіх що ніхто з нас не зійде з цього човна, що ми здатні гребти разом. Я переконаний, що ми повернемо клуб у колишню форму.

Коли ви будуєте нову команду для участі в трьох турнірах, передсезонна підготовка, де у нас не було більшої частини команди, грає вирішальну роль. Для нас це все було новим, дванадцять гравців, яких ми підписали влітку. Будувати фактично нову команду нелегко.

Ще були травми, інші дрібні проблеми, але, зрештою, це футбол. Ми не повинні дивитись на те, через що ми пройшли, але ми повинні знайти рішення для того, що ми маємо зараз. Це не футбольна проблема, це ментальна проблема.

Я абсолютно переконаний, що ми — команда, яка здатна грати добре і перемагати. Я маю піднімати гравцям настрій. Ми повинні бути першими, хто переконає себе, що зможемо вистояти", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі каталонська Жирона зіграє в гостях у Леганеса.