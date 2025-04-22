Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 33-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонська Барселона та Мальорка.

Каталонська Барселона та Мальорка зіграють у тридцять третьому турі іспанської Ла Ліги на Монжуїку.

Ганс-Дітер Флік, після перемоги над Сельтою з Віго (4:3), залучив до стартового складу Араухо, Гарсію та Форта в обороні, тоді як Ольмо та Гаві гратимуть у центрі поля, а Фаті розташується ліворуч в атаці.

Хакоба Аррасате, на тлі нічиєї проти Леганеса (0:0), використав із перших хвилин Морея на правому фланзі оборони, тоді як Санчес гратиме в центрі поля.

Барселона: Щесни — Араухо, Гарсія, Мартінес, Форт — Педрі, Ольмо, Гаві — Ямал, Торрес, Фаті.

Запасні: Пенья, Кочен, Кубарсі, Рафінья, Торре, Крістенсен, Лопес, Віктор, де Йонг, Кунде, Мартін.



Мальорка: Роман — Морей, Вальєнт, Раїльйо, Копете, Мохіка — Кошта, Маскарель, Санчес — Дардер — Ларін.

Запасні: Грейф, Куельяр, Лато, Пратс, Валері, Шикінью, Лопес, Доменек, Салас.



Гра Барселона — Мальорка почнеться о 22:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.