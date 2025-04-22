Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 22 квітня, розпочавшись о 22:30.

У рамках 33 туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Барселона на своєму полі прийме Мальорку.

БАРСЕЛОНА — МАЛЬОРКА

Вівторок, 22 квітня, 22:30. Олімпійський стадіон, Барселона. Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

Після яскравої перемоги 4:3 над Сельтою, в якій каталонці здійснили камбек з 1:3, команда Гансі Фліка збільшила свою перевагу над Реалом до семи очок. Вирішальний гол Рафіньї з пенальті на 98-й хвилині став символом характеру цієї Барси.

Однак у вівторок каталонці зіграють без Роберта Левандовського — польський нападник травмував підколінне сухожилля і точно пропустить цю гру. Очікується, що Ферран Торрес займе позицію в центрі атаки, а Ламін Ямаль повернеться до стартового складу.

У Мальорки свої амбіції — команда наразі посідає сьоме місце, що гарантує участь у Лізі Європи на наступний сезон. Востаннє "острів’яни" перемагали Барселону в Ла Лізі ще у 2009 році, але нинішній склад тренера Арасате демонструє стабільність і непогану гру в гостях (20 очок у 15 матчах).

Мальорка може створити проблеми, але Барселона у чудовій формі та зобов’язана брати ще три очки на шляху до титулу.

Очікувані склади:

Барселона: Щенсни — Кунде, Араухо, Кубарсі, Мартін — Педрі, Де Йонг — Ямаль, Гаві, Рафінья — Торрес

Мальорка: Грейф — Маффео, Вальєнт, Раййо, Копете, Мохіка — Родрігес, Коста, Дардер — Ларін, А. Санчес

Очні зустрічі