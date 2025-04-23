Іспанія

Керманич Барселони прокоментував перемогу над Мальоркою.

Напередодні каталонська Барселона обіграла Мальорку в рамках тридцять другого туру іспанської Ла Ліги на власному полі.

Барселона — Мальорка 1:0 Відео гола та огляд матчу Ла Ліги

Головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік прокоментував виступ власної команди.

"Ми зіграли дуже хороший матч. У нас було багато можливостей для додаткових голів. Але в підсумку це була перемога лише 1-0 з "нульовим" рахунком для суперників, чим я задоволений.

Їхній воротар грав дуже добре, якщо чесно. Я вважаю, що вся команда суперників добре захищалась. Наш стиль гри в свою чергу був дуже гарним. Ми принаймні допустили менше помилок, аніж у попередніх матчах.

Я вважаю, що ми провели фантастичну гру. Усі виконали дуже хорошу роботу. Це було позитивно, що всі відчувають себе частиною команди, і це те, що нам зараз потрібно.

Важко сказати, де межа Педрі. Він зараз на топ-рівні. Не лише з м'ячем, а й коли його немає в нього в ногах. Він дуже допомагає нам у захисті, і всі знають, наскільки він у порядку.

Я повинен керувати командою, і завжди потрібно думати про наступний матч, адже це — найважливіше. Ми створили багато моментів, хоча ми їх і не реалізували. Але з усіма цими змінами, які ми зробили перед початком гри, ми виконали свою роботу добре. Я задоволений.

Я завжди думаю позитивно, ніколи не думаю наперед, що ми програємо. Суперники виконували дуже хороші переходи до атаки, і це їхній стиль гри. Ми знали, що вони гратимуть таким чином. Найважливіше було контролювати гру. Усе минулось добре. Іноді результат 1:0 також задовільний, бо тоді важливо захищатися краще, аніж в інших матчах", — заявив німецький фахівець.

У наступному турі каталонська Барселона гостюватиме у Вальядоліда.