Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік висловився щодо критики свого колеги по тренерському цеху.
Гансі Флік та Карло Анчелотті, getty images
23 квітня 2025, 12:54
Останнім часом йде все більше розмов про те, що Анчелотті може бути звільнено вже після фіналу Кубка Іспанії, котрий пройде цього тижня.
"Неприємно дивитися, що відбувається з Анчелотті… Реал Мадрид має одного з найкращих тренерів у світі, він заслуговує на повагу", — каже Флік.
"Карло виграв усе в кожному клубі, він джентльмен... Я дуже поважаю його, і я буду радий знову побачити його цими вихідними на фіналі Кубка Іспанії".
"Я можу сказати, що Анчелотті – неймовірний тренер".
Раніше Анчелотті прокоментував своє майбутнє в Реалі.