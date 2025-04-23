Іспанія

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік висловився щодо критики свого колеги по тренерському цеху.

Останнім часом йде все більше розмов про те, що Анчелотті може бути звільнено вже після фіналу Кубка Іспанії, котрий пройде цього тижня.

"Неприємно дивитися, що відбувається з Анчелотті… Реал Мадрид має одного з найкращих тренерів у світі, він заслуговує на повагу", — каже Флік.

"Карло виграв усе в кожному клубі, він джентльмен... Я дуже поважаю його, і я буду радий знову побачити його цими вихідними на фіналі Кубка Іспанії".

"Я можу сказати, що Анчелотті – неймовірний тренер".

Раніше Анчелотті прокоментував своє майбутнє в Реалі.