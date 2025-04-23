Останнім часом йде все більше розмов про те, що Анчелотті може бути звільнено вже після фіналу Кубка Іспанії, котрий пройде цього тижня. 

"Неприємно дивитися, що відбувається з Анчелотті… Реал Мадрид має одного з найкращих тренерів у світі, він заслуговує на повагу", — каже Флік.

"Карло виграв усе в кожному клубі, він джентльмен... Я дуже поважаю його, і я буду радий знову побачити його цими вихідними на фіналі Кубка Іспанії".

"Я можу сказати, що Анчелотті – неймовірний тренер".

Раніше Анчелотті прокоментував своє майбутнє в Реалі.