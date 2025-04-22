Іспанія

Італійський наставник "вершкових" не виключає свого відходу влітку, але зізнається — мріє залишитися в Мадриді якнайдовше.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував чутки навколо своєї потенційної відставки після завершення сезону.

В інтерв’ю італійський фахівець наголосив, що не тримається за посаду, але не приховує бажання залишитися в команді:

"У футболі можливо все. Чи вас дивує щось із того, що відбувається у футболі? Я не збираюся брати у когось реванш. Мені подобається ця робота, і я хочу, щоб вона тривала якнайдовше. Якщо не залишуся — просто подякую всім, от і все", — сказав італійський тренер.

Зазначимо, що контракт Анчелотті з Реалом чинний до 2026 року, але останнім часом у ЗМІ все частіше з’являються припущення про його можливу відставку в разі невдач у вирішальних матчах сезону.