Іспанія

Бразилець втомився від іспанського "ліфту".

Власник аутсайдера іспанської Ла Ліги Вальядоліда легендарний бразилець Роналдо найближчим часом продасть свій клуб. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, угода про продаж була досягнута ще кілька тижнів тому, але обидві сторони не можуть оголошувати про неї до травня, тому новий власник Вальядоліда поки що невідомий. Сума продажу складе 40 млн євро.

Роналдо придбав Вальядолід влітку 2018 року. За цей час іспанський клуб двічі вилітав з Ла Ліги. Наразі "пусела" посідає останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи мізерні шанси на те, щоб залишитися в Примері.

Раніше повідомлялося, що Вінісіус Жуніор побив рекорд Роналдо в Реалі.