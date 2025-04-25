Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 24 квітня 2025 року.

Реал Бетіс у матчі 33 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі розгромив Вальядолід (5:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 17 хвилині зусиллями Хесуса Родрігеса, після чого на 41 хвилині гості зрівняли цифри на табло завдяки голу Чукі.

На 64 хвилині Кучо знову вивів "бетікос" вперед, а через дві хвилини Іско збільшив перевагу господарів поля. Потім на 84 хвилині результативним ударом відзначився Ромен Перро, а на останній хвилині крапку в матчі поставив Абде Еззалзулі.

Додамо, що через цю поразку Вальядолід став першою командою, яка достроково оформила виліт у Сегунду.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Бетіс — Вальядолід у рамках 33-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Реал Бетіс — Вальядолід 5:1

Голи: Родрігес, 17, Кучо, 64, Іско, 66, Перро, 84, Еззалзулі, 90 - Чукі, 41.

Реал Бетіс: Адріан — Сабалі (Руїбаль, 61), Бартра, Натан, Родрігес (Еззалзулі, 61) (Перро, 61) — Кардосо, Форнальс (Ло Чельсо, 46) — Антоні, Іско (Карвалью, 80), Родрігес (Еззалзулі, 61) (Перро, 61) — Кучо.

Вальядолід: Феррейра — Перес Македа, Кемерт, Санчес (Айду, 8), Азну Бен Шейх — Юрич (Санчес, 71) — Чукі, Тухамі (Мачіс, 60), Амалла (Сілла, 71), Моро (Мартін Ріелвес, 60) — Латаса.

Попередження: Руїбаль.