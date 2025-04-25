Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 24 квітня 2025 року.

Мадридський Атлетіко у матчі 33 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі здобув впевнену перемогу над Райо Вальєкано (3:0).

Команда Дієго Сімеоне відкрила рахунок на третій хвилині завдяки результативному удару Александера Серлота, після чого наприкінці першого тайму перевагу "матрацників" подвоїв Конор Галлагер.

Остаточну крапку у матчі поставив Хуліан Альварес із голом на 77 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко Мадрид — Райо Вальєкано у рамках 33-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Атлетіко Мадрид — Райо Вальєкано 3:0

Голи: Серлот, 3, Галлагер, 45, Альварес, 77.

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Галан (Аспілікуета, 81) — Сімеоне (Моліна, 67), Де Пауль (Ліно, 81), Барріос, Галлагер (Ресурексьон Коке, 81) — Серлот (Грізманн, 61), Альварес.

Райо Вальєкано: Баталья Барга — Раціу, Лежен, Сісс, Еспіно (Чаваррія, 68) — Лопес (Гумбау, 68), Валентін (Де Фрутос, 68) — Паласон, Діас, Гарсія (Ембарба, 83) — Нтека (Гвардіола Наварро, 76).

Попередження: Раціу, Барга.