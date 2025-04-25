Іспанія

Мадридський гранд вимагав заміни арбітрів через скандальні заяви, але отримав відмову — "вершкові" вже відповіли офіційною заявою.

Мадридський Реал скасував усі заплановані на сьогодні відкриті заходи напередодні фінального матчу Кубка Іспанії проти каталонської Барселони — тренування, пресконференцію та клубну вечерю. Про це повідомляє видання Marca.

Причиною такого рішення стала незгода "вершкових" із призначенням арбітрів на кубковий фінал. У клубі вимагають заміни суддів після їхніх нещодавніх коментарів, які викликали обурення в таборі Реала.

Королівська футбольна федерація Іспанії (RFEF) відмовилась задовольнити цю вимогу. Ситуація залишається напруженою напередодні вирішального матчу, тоді як мадридський Реал виступив із офіційною заявою.

"Реал Мадрид вважає неприйнятними публічні заяви, зроблені сьогодні арбітрами, призначеними на фінал Кубка Іспанії, який має відбутися завтра, 26 квітня 2025 року.

Ці заяви, які, на диво, зосередили увагу на відео з медіаресурсу, що користується свободою вираження, як-от Real Madrid TV, були навмисно зроблені за 24 години до матчу проти одного з учасників фіналу. Це вкотре демонструє очевидну ворожість і упередженість цих арбітрів щодо Реала Мадрид.

Ще більш тривожними стали заяви у загрозливому тоні про "єдність арбітрів" та анонс так званих заходів, які суперечать принципам справедливості, об’єктивності та неупередженості, що мають переважати напередодні футбольної події, яка прикує увагу сотень мільйонів людей по всьому світу.

З огляду на серйозність ситуації, Реал Мадрид очікує, що відповідальні особи з RFEF та суддівського корпусу діятимуть відповідно, вживаючи необхідних заходів для захисту престижу інституцій, які вони представляють", — сказано в офіційній заяві "вершкових".