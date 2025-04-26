Іспанцем цікавиться Реал Сосьєдад.
Мічел, getty images
26 квітня 2025, 12:48
Головний тренер каталонської Жирони Мічел Санчес висловився щодо свого майбутнього. Цитує іспанського фахівця El Mundo Deportivo.
"У мене є контракт із клубом, хоча я не можу нічого гарантувати.
Сподіваюся, я залишусь у Жироні надовго. Це клуб, який дав мені велику підтримку, повіривши у мене і мій ігровий стиль. А цього нелегко досягти у сучасному футболі.
Коли поруч є люди, які вірять у те, що ти робиш, це дуже важливо для тренера. Я хочу бути в Жироні у наступному сезоні", — заявив Мічел.
Наразі Жирона посідає 16 місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, знаходячись лише в трьох пунктах від зони вильоту.
Раніше повідомлялося, що Мічел може очолити Реал Сосьєдад.