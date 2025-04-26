Іспанія

Іспанцем цікавиться Реал Сосьєдад.

Головний тренер каталонської Жирони Мічел Санчес висловився щодо свого майбутнього. Цитує іспанського фахівця El Mundo Deportivo.

"У мене є контракт із клубом, хоча я не можу нічого гарантувати.

Сподіваюся, я залишусь у Жироні надовго. Це клуб, який дав мені велику підтримку, повіривши у мене і мій ігровий стиль. А цього нелегко досягти у сучасному футболі.

Коли поруч є люди, які вірять у те, що ти робиш, це дуже важливо для тренера. Я хочу бути в Жироні у наступному сезоні", — заявив Мічел.

Наразі Жирона посідає 16 місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, знаходячись лише в трьох пунктах від зони вильоту.

Раніше повідомлялося, що Мічел може очолити Реал Сосьєдад.