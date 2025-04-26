Іспанія

Черговий продукт системи басків.

Керівництво Реал Сосьєдад визначилося з заміною головному тренеру Іманолю Альгуасілю, який по завершенню сезону залишить команду.

Як повідомляє офіційний сайт баскського клубу, з наступного сезону "чурі-урді" очолить головний тренер Реал Сосьєдад Б Серхіо Франсіско. Контракт вже підписано терміном до літа 2027 року.

45-річний фахівець є вихованцем баскського клубу, за який загалом відіграв чотири матчі.

Наразі Реал Сосьєдад Б на чолі Франсіско посідає четверте місце в турнірній таблиці Прімери Федерасьйон (3-й дивізіон Іспанії — прим.).