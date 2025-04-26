Черговий продукт системи басків.
Серхіо Франсіско, getty images
26 квітня 2025, 13:54
Керівництво Реал Сосьєдад визначилося з заміною головному тренеру Іманолю Альгуасілю, який по завершенню сезону залишить команду.
Як повідомляє офіційний сайт баскського клубу, з наступного сезону "чурі-урді" очолить головний тренер Реал Сосьєдад Б Серхіо Франсіско. Контракт вже підписано терміном до літа 2027 року.
45-річний фахівець є вихованцем баскського клубу, за який загалом відіграв чотири матчі.
Наразі Реал Сосьєдад Б на чолі Франсіско посідає четверте місце в турнірній таблиці Прімери Федерасьйон (3-й дивізіон Іспанії — прим.).