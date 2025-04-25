Іспанія

Але допрацює до кінця сезону.

Головний тренер Реал Сосьєдад Іманоль Альгуасіль залишить команду по завершенню поточного сезону. Про це повідомляє офіційний сайт баскського клубу.

Зазначається, що 53-річний іспанець особисто повідомив про своє рішення не продовжувати співпрацю керівництву "біло-синіх".

Іманоль Альгуасіль працює в структурі Реал Сосьєдад з 2013 року. У 2018 році він став головним тренер першої команди басків. За цей час він привів команду до перемоги у Кубку Іспанії в 2021 році.

Наразі Реал Сосьєдад посідає десяте місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.

Раніше повідомлялося, що Реал Мадрид має намір підписати Субіменді.