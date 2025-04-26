Іспанія

Француз отримав травму.

Лівий захисник Реала Ферлан Менді зазнав пошкодження на початку фінального матчу Кубка Іспанії проти Барселони.

Француз упав на газон — йому потрібна була медична допомога. Незабаром стало зрозуміло, що футболіст не зможе продовжити гру. На 11-й хвилині Карло Анчелотті був змушений замінити Менді на Франа Гарсію.

Нагадаємо, до сьогоднішнього матчу Ферлан Менді не грав із 12 березня через травму підколінного сухожилля. Незадовго до фіналу повідомлялося, що Анчелотті бачить у 29-річному латералі гравця, здатного нейтралізувати Ламіна Ямаля.

Гра Барселона — Реал почалась о 23:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.