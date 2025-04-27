Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Іспанії, що відбувся 26 квітня 2025 року.

У фіналі Кубка Іспанії каталонська Барселона в Севільї обіграла мадридський Реал за підсумком овертайму.

Команда Карло Анчелотті провалила першу половину зустрічі, проте зуміла посеред другого тайму не просто відіграти мінімальне відставання, а й вийти вперед.

Однак "блаугранас" на останніх хвилинах основного часу зуміли затягти гру до овертайму, де знову домінували, і зрештою забили переможний м’яч.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Реал у рамках фіналу Кубка Іспанії-2024/25:

Барселона — Реал 3:2

Голи: Педрі, 28, Торрес, 84, Кунде, 116 — Мбаппе, 70, Чуамені, 77

Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Мартін (Араухо, 85) — Педрі (Гарсія, 98), Ольмо (Фермін, 64), де Йонг (Гаві, 85) — Ямал, Торрес (Віктор, 116), Рафінья.

Реал: Куртуа — Васкес (Модрич, 54), Асенсіо, Рюдігер (Ендрік, 110), Менді — Вальверде, Чуамені, Себальйос (Гюлер, 55) — Беллінгем — Родріго (Мбаппе, 46), Вінісіус (Діас, 89).

Попередження: Мартін, де Йонг, Фермін, Рафінья — Чуамені, Модрич, Беллінгем