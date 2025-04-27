Іспанія

У напруженому фінальному поєдинку в Севільї команда Ганса-Дітера Фліка здолала мадридський Реал у овертаймі.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Барселона — Реал 3:2

Голи: Педрі, 28, Торрес, 84, Кунде, 116 — Мбаппе, 70, Чуамені, 77



Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Мартін (Араухо, 85) — Педрі (Гарсія, 98), Ольмо (Фермін, 64), де Йонг (Гаві, 85) — Ямал, Торрес (Віктор, 116), Рафінья.



Реал: Куртуа — Васкес (Модрич, 54), Асенсіо, Рюдігер (Ендрік, 110), Менді — Вальверде, Чуамені, Себальйос (Гюлер, 55) — Беллінгем — Родріго (Мбаппе, 46), Вінісіус (Діас, 89).



Попередження: Мартін, де Йонг, Фермін, Рафінья — Чуамені, Модрич, Беллінгем



На 120+3-й хвилині був вилучений Антоніо Рюдігер (Реал) (неспортивна поведінка / не на полі).

На 120+3-й хвилині був вилучений Лукас Васкес (Реал) (неспортивна поведінка / не на полі).