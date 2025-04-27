У матчі 33-го туру Ла Ліги Вільярреал здобув важливу перемогу над Еспаньйолом з рахунком 1:0. Єдиний гол на 52-й хвилині забив Єремі Піно, який став героєм зустрічі.

Команди показали рівну гру, але господарі виявилися точнішими у вирішальний момент.

Вільярреал - Еспаньйол 1:0
Гол: Піно, 52

Вільярреал: Жуніор — Феменія, Фойт, Кошта, Кардона (Суарес, 85) — Пепе, Парехо (Педраса, 69), Комесанья, Піно (Алассан Гує, 69) — Перес (Б'юкенен, 77), Баррі

Еспаньйол: Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Рока (Веліс, 76), Гонсалес (Лосано, 82), Крал (Каррерас, 62), Пуадо — Еспосіто (Агуадо, 76), Фернандес

Попередження: Кардона, Кошта, Піно, Б'юкенен.