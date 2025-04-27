Перемога 1:0 зміцнює позиції "жовтої субмарини".
Вільярреал - Еспаньйол, Getty Images
27 квітня 2025, 19:26
У матчі 33-го туру Ла Ліги Вільярреал здобув важливу перемогу над Еспаньйолом з рахунком 1:0. Єдиний гол на 52-й хвилині забив Єремі Піно, який став героєм зустрічі.
Команди показали рівну гру, але господарі виявилися точнішими у вирішальний момент.
Вільярреал - Еспаньйол 1:0
Гол: Піно, 52
Вільярреал: Жуніор — Феменія, Фойт, Кошта, Кардона (Суарес, 85) — Пепе, Парехо (Педраса, 69), Комесанья, Піно (Алассан Гує, 69) — Перес (Б'юкенен, 77), Баррі
Еспаньйол: Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Рока (Веліс, 76), Гонсалес (Лосано, 82), Крал (Каррерас, 62), Пуадо — Еспосіто (Агуадо, 76), Фернандес
Попередження: Кардона, Кошта, Піно, Б'юкенен.