Іспанія

Захисник Реала прокоментував операцію на коліні.

Німецький центральний захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер за ходом матчу проти каталонської Барселони в фіналі Кубка Іспанії (2:3) зазнав важкої травми й був змушений залишити межі поля наприкінці овертайму.

Пізніше з’ясувалось, що частковий розрив зовнішнього меніска лівого коліна підлягав терміновому оперативному втручанню, яке вже переніс футболіст та прокоментував свій стан.

"Після того, як я грав понад сім місяців із сильним болем, на жаль, мені довелось зробити операцію на меніску.

Зараз я нарешті знову не відчуваю болю, і операція минула успішно. Дякую медичній команді.

Я хочу якнайшвидше повернутись до гри, адже переді мною два великих турніри — Ліга націй та Клубний чемпіонат світу, але треба дивитись тиждень за тижнем, а там — подивимось.

Я зроблю все можливе, щоб моє повернення сталось якнайшвидше. До зустрічі та бережіть себе", — заявив німецький виконавець.

Додамо, що вже після фінального свистка в кубковому фіналі Рюдігера було вилучено через неналежну поведінку, через що йому тепер загрожує тривала дискваліфікація.