Терміни відновлення становитимуть від шести до восьми тижнів.
Антоніо Рюдігер, Getty Images
29 квітня 2025, 14:35
Захисник мадридського Реалу Антоніо Рюдігер більше не зможе допомогти своїй команді цього сезону. Про це повідомляє прес-служба "вершкових".
Нагадаємо, Антоніо отримав травму у фіналі Кубка Іспанії проти Барселони (2:3), коли його замінили на 111 хвилині.
У 32-річного німця частковий розрив зовнішнього меніска лівого коліна і він вже переніс операцію.
За інформацією ЗМІ, відновлення гравця займе близько шести-восьми тижнів. Таким чином сезон для Антоніо повністю завершений.
У поточному сезоні Рюдігер провів 49 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.
Раніше повідомлялося, що Реал має намір продовжити контракт з Куртуа.