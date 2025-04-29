Іспанія

Терміни відновлення становитимуть від шести до восьми тижнів.

Захисник мадридського Реалу Антоніо Рюдігер більше не зможе допомогти своїй команді цього сезону. Про це повідомляє прес-служба "вершкових".

Нагадаємо, Антоніо отримав травму у фіналі Кубка Іспанії проти Барселони (2:3), коли його замінили на 111 хвилині.

У 32-річного німця частковий розрив зовнішнього меніска лівого коліна і він вже переніс операцію.

За інформацією ЗМІ, відновлення гравця займе близько шести-восьми тижнів. Таким чином сезон для Антоніо повністю завершений.

У поточному сезоні Рюдігер провів 49 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Реал має намір продовжити контракт з Куртуа.