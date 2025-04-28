Іспанія

Колишній рефері наполягає на суворому покаранні для гравця.

Каталонська Барселона в Севільї обіграла мадридський Реал за підсумком овертайму в фіналі Кубка Іспанії.

Барселона — Реал 3:2 Відео гола та огляд матчу Кубка Іспанії

Одразу після фінального свистка головний арбітр зустрічі Рікардо Де Бургос з міста Більбао вилучив трьох гравців "галактікос" — Лукаса Васкеса, Антоніо Рюдігера та Джуда Беллінгема — за неспортивну поведінку.

При цьому німецький виконавець дістав своє покарання за спробу жбурнути в рефері ємність із льодом та нецензурну лайку.

Вочевидь, така неналежна поведінка Рюдігера не залишиться без уваги Дисциплінарного комітету місцевої Федерації футболу, а отже залишається лише визначити, яким буде покарання для гравця.

Колишній арбітр Ла Ліги Ітурральде Гонсалес у останньому інтерв’ю дав свою оцінку епізоду.

"Це — насильство по відношенню до арбітра, і він може отримати від чотирьох до 12 матчів. До чого я схиляюсь більше? Послухайте, якщо ви вболівальник, і якщо ви кидаєте склянку або щось інше в суддю, вас виганяють зі стадіону і потім не пускають туди або кілька років, або взагалі пожиттєво.

А якщо ти гравець, то санкція має бути скоріше 12, аніж чотири матчі. Якщо вболівальник кидає щось у арбітра, то приходить спеціальна служба, і виганяє його зі стадіону. Потім його, скоріше за все, ще й викреслять із членів клубу.

Ну, а якщо Дисциплінарний комітет за таку поведінку дає чотири матчі, то цей приклад, який вони подають, буквально означає — "якщо ти гравець, то можеш робити все, що завгодно проти арбітра, але якщо ти вболівальник, то не можеш".

Те, що Рюдігер потім вибачився, не є пом'якшувальною обставиною, оскільки це не було спонтанним вибаченням.

Тобто, якщо я, як гравець, кинув щось у арбітра, а потім минає дві години, суддя все ще залишається на стадіоні, а я вже прийняв душ, я вже спокійний, і при цьому я досі не попросив вибачення перед ним. Ці "вибачення" від гравців і вболівальників, якщо вони таке роблять, не є спонтанними та щирими діями", — заявив колишній іспанський рефері.

Тим часом Рюдігер дійсно вибачився за свою поведінку.