Іспанія

18-річний вінгер Барселони відповів критикам після своїх гучних слів на адресу принципового суперника.

Молодий талант Барселони Ламін Ямал не відмовився від своїх слів щодо мадридського Реала і підкреслив, що критика його не турбує, поки команда перемагає.

"Допоки я перемагаю, то ніхто нічого мені за це не скаже. Вони нічого не можуть мені сказати. От коли переможуть, тоді так", — заявив Ямаль, коментуючи свої попередні висловлювання про головного суперника каталонців.

У поточному сезоні 18-річний вінгер демонструє неймовірну форму: 14 голів і 24 результативні передачі у 48 матчах.

Нагадаємо, раніше Ямал заявив, що Реал не може конкурувати з його командою у цьому сезоні, через що отримав порцію критики.