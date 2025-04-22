Іспанія

Ексгравець Реала та нинішній лідер Комо захоплюється талантом юного іспанця та не приховує бажання опинитися з ним в одній команді.

Колишній півзахисник мадридського Реала, а нині гравець італійського Комо Ніко Пас висловив захоплення грою вінгера Барси Ламіна Ямаля. В інтерв’ю клубній пресслужбі, яке цитує Diario AS, аргентинець зізнався, що хотів би опинитися в одному складі з 17-річним іспанцем.

"Мені випала честь грати за найкращий клуб світу – мадридський Реал, де я виходив на поле з Вінісіусом та Беллінгемом. Але якщо говорити про тих, з ким мрію пограти, то без вагань назву Ламіна Ямаля. Він неймовірний. Вважаю, що навіть у такому віці він уже входить до еліти світового футболу", – сказав Пас.

У сезоні-2024/25 на його рахунку шість голів та сім результативних передач у 30 матчах Серії А. Аргентинець приєднався до італійського клубу влітку 2024 року, залишивши Реал у пошуках стабільної ігрової практики.