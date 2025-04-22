Іспанія

Мадридський Реал визнано найкращою командою минулого року.

Вінгер Барселони Ламін Ямал був визнаний переможцем нагороди Прорив року на церемонії премії Laureus World Sports Awards за підсумками 2024 року, яка відбулася в Мадриді.

17-річний іспанець є одним із лідерів "блаугранас", а також разом зі збірною Іспанії він став чемпіоном Європи.

У боротьбі за нагороду Ламін випередив Жюльєн Альфред (легка атлетика), Саммер Макінтош (плавання), Летсілє Тебого (легка атлетика), Віктора Вембаньяму (баскетбол) та Баєр Леверкузен із Бундесліги.

Нинішнього сезону Ямал провів 46 матчів, у яких забив 14 голів та віддав 18 асистів.

У той же час, мадридський Реал був визнаний найкращою командою за підсумками 2024 року.

"Вершкові" обійшли збірну Іспанії, Бостон Селікс (баскетбол), жіночу команду Барселони, Макларен (Формула-1) та збірну США (баскетбол).

Торік Реал став переможцем Ла Ліги, Суперкубку Іспанії та Ліги чемпіонів.