Вінгер Барселони Ламін Ямал був визнаний переможцем нагороди Прорив року на церемонії премії Laureus World Sports Awards за підсумками 2024 року, яка відбулася в Мадриді.

17-річний іспанець є одним із лідерів "блаугранас", а також разом зі збірною Іспанії він став чемпіоном Європи.

У боротьбі за нагороду Ламін випередив Жюльєн Альфред (легка атлетика), Саммер Макінтош (плавання), Летсілє Тебого (легка атлетика), Віктора Вембаньяму (баскетбол) та Баєр Леверкузен із Бундесліги.

Нинішнього сезону Ямал провів 46 матчів, у яких забив 14 голів та віддав 18 асистів.

У той же час, мадридський Реал був визнаний найкращою командою за підсумками 2024 року.

"Вершкові" обійшли збірну Іспанії, Бостон Селікс (баскетбол), жіночу команду Барселони, Макларен (Формула-1) та збірну США (баскетбол).

Торік Реал став переможцем Ла Ліги, Суперкубку Іспанії та Ліги чемпіонів.