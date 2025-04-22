Мадридський Реал визнано найкращою командою минулого року.
Ламін Ямал, Getty Images
22 квітня 2025, 16:59
Вінгер Барселони Ламін Ямал був визнаний переможцем нагороди Прорив року на церемонії премії Laureus World Sports Awards за підсумками 2024 року, яка відбулася в Мадриді.
17-річний іспанець є одним із лідерів "блаугранас", а також разом зі збірною Іспанії він став чемпіоном Європи.
У боротьбі за нагороду Ламін випередив Жюльєн Альфред (легка атлетика), Саммер Макінтош (плавання), Летсілє Тебого (легка атлетика), Віктора Вембаньяму (баскетбол) та Баєр Леверкузен із Бундесліги.
Нинішнього сезону Ямал провів 46 матчів, у яких забив 14 голів та віддав 18 асистів.
У той же час, мадридський Реал був визнаний найкращою командою за підсумками 2024 року.
"Вершкові" обійшли збірну Іспанії, Бостон Селікс (баскетбол), жіночу команду Барселони, Макларен (Формула-1) та збірну США (баскетбол).
Торік Реал став переможцем Ла Ліги, Суперкубку Іспанії та Ліги чемпіонів.