Іспанія

Правий захисник пропустить зустрічі з Інтером та Реалом через травму.

Каталонська Барселона зазнала серйозної кадрової втрати — Жюль Кунде вибув із гри орієнтовно на три тижні.

Французький захисник зазнав ушкодження ноги у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти міланського Інтера (3:3) та не зможе допомогти команді в найважливіших поєдинках травня.

Кунде гарантовано пропустить матч-відповідь із Інтером 6 травня та класико проти Реала 11 травня у рамках Ла Ліги. Втім, у клубі сподіваються, що 26-річний оборонець встигне відновитися до фінальних турів чемпіонату та, можливо, до фіналу Ліги чемпіонів, якщо "блаугранас" туди проб’ються.

Цього сезону Кунде провів 53 матчі, забив чотири голи та віддав вісім результативних передач, залишаючись ключовим елементом захисної лінії Барси.