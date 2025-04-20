Коментар французького захисника.
Жюль Кунде, Getty Images
20 квітня 2025, 23:57
Жюль Кунде висловився про шанси команди на чемпіонство в нинішньому розіграші Ла Ліги. У суботу "синьо-гранатові" вирвали вольову перемогу над Сельтою (4:3).
"Перемога в Ла Лізі? Я сподіваюся на це, але ми ще не чемпіони, попереду багато роботи", — наводять іспанські ЗМІ слова Кунде.
У наступному турі Барселона прийме в рідних стінах Мальорку. Поєдинок відбудеться у вівторок, 22 квітня.
Раніше повідомлялося, що Іглесіас — другий гравець із виїзним хет-триком Барселоні в Ла Лізі в XXI столітті.