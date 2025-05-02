Іспанія

Бразилець продовжує розквітати після відходу з МЮ.

Орендований у Манчестер Юнайтед Антоні продовжує яскраво проявляти себе в Бетісі.

Бразилець відзначився в півфінальному матчі Ліги конференцій проти Фіорентини, вразивши ворота на 64-й хвилині.

В активі Антоні вже десять результативних дій у 19 поєдинках за Бетіс (шість голів і чотири асисти). Стільки ж балів за системою "гол+пас" гравець набрав за останні 72 зустрічі в складі Манчестер Юнайтед.

Антоні перебрався в севільський клуб на правах оренди минулої зими. Угода розрахована до кінця сезону. З чуток, Бетіс зацікавлений у викупі 25-річного вінгера у "червоних дияволів".