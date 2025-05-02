Бразилець продовжує розквітати після відходу з МЮ.
Антоні, Getty Images
02 травня 2025, 00:24
Орендований у Манчестер Юнайтед Антоні продовжує яскраво проявляти себе в Бетісі.
Бразилець відзначився в півфінальному матчі Ліги конференцій проти Фіорентини, вразивши ворота на 64-й хвилині.
В активі Антоні вже десять результативних дій у 19 поєдинках за Бетіс (шість голів і чотири асисти). Стільки ж балів за системою "гол+пас" гравець набрав за останні 72 зустрічі в складі Манчестер Юнайтед.
Антоні перебрався в севільський клуб на правах оренди минулої зими. Угода розрахована до кінця сезону. З чуток, Бетіс зацікавлений у викупі 25-річного вінгера у "червоних дияволів".