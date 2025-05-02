Іспанія

Шикарний сезон від "Барси".

Головний тренер Барселони Гансі Флік висловився про гру каталонської команди у поточному сезоні. Цитує німецького фахівця AS.

"Багато хто вважає, що в нас ризикований стиль гри. Навіть у Німеччині з'являються такі заголовки. Але якщо подивитися на інші команди, наприклад, на Реал, то я думаю, що вони теж пропустили багато голів. Особливої різниці немає.

В свою чергу, ми забили набагато більше голів. Наш футбол може здатися ризикованим, але мені подобається, як ми граємо, подобається наш стиль. Ми повинні грати добре й організовано як команда. Це головне", — сказав Флік