Іспанія

Керівництво каталонського клубу задоволене роботою німецького фахівця.

Барселона хоче продовжити контракт зі своїм головним тренером Ганс-Дітером Фліком. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, керівництво каталонського клубу задоволене роботою 60-річного німця і пропонує йому новий контракт ще на один сезон. При цьому до угоди буде включено опцію продовження ще на рік.

Зазначається, що перший раунд переговорів між сторонами вже відбувся, і він пройшов досить позитивно.

Після 30 турів Барселона набрала 67 очок і посідає перше місце у Ла Лізі, випереджаючи Реал на чотири бали. Також команда вийшла у фінал Кубка Іспанії та впевнено обіграла дортмундську Боруссію (4:0) у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.