Іспанія

Каталонці вступили у переговори з нігерійцем, проте їм доведеться поборотися з європейськими грандами.

Барселона активно працює над посиленням атакувальної лінії перед новим сезоном і звернула свою увагу на одного з найяскравіших нападників Серії А — Адемолу Лукмана.

Як повідомляє CaughtOffside, каталонці вже зв'язалися з представниками 27-річного нігерійця напередодні літнього трансферного вікна.

Втім, підписати Лукмана буде непросто. На форварда також претендує Ювентус, який планує серйозне оновлення складу. Водночас Аталанта»оцінює свого лідера щонайменше у 60 мільйонів євро.

Ситуацію уважно моніторять й інші англійські гранди — Челсі, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Ньюкасл та Арсенал. За інформацією джерел, найближчим часом вони також планують провести перемовини з гравцем.

У нинішньому сезоні Лукман провів 37 матчів у всіх турнірах за Аталанту, відзначившись 18 голами і сымома результативними передачами.