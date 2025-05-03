Іспанія

Єдиний гол у матчі — на рахунку центрального захисника.

У 34-му турі Ла Ліги Райо Вальєкано здобув мінімальну перемогу над Хетафе з рахунком 1:0.

Вже на 8-й хвилині зустрічі господарі відкрили рахунок — точним ударом після стандарту відзначився Флоріан Лежен.

Хетафе не зумів нав’язати повноцінну боротьбу, а після вилучення Джене на 80-й хвилині залишився в меншості, що ускладнило шанс відігратися.

Команда Пепе Бордаласа виглядала блідо в атаці й створила лише один справжній момент біля воріт Райо.

Райо Вальєкано — Хетафе 1:0

Гол: Лежен, 8

Райо Вальєкано: Карденас — Балліу, Лежен, Ернандес, Чаваррія — Лопес (Гумбау, 83), Сісс (Валентін, 55) — Де Фрутос (Діас, 67), Паласон, Гарсія — Ембарба (Гвардіола Наварро, 67)

Хетафе: Сорія — Джене, Беррокаль, Альдерете, Іглесіас (Ньйом, 90) — Терратс, Арамбаррі, Мілья, Бернат (Перес, 64) — Їлдирим (Федеріко, 74), Майораль

Попередження: Лежен, Сісс, Фрутос — Арамбаррі, Джене

Вилучення: Джене, 80