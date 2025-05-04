Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 3 травня 2025 року.

Каталонська Барселона в матчі 34 туру іспанської Ла Ліги здобула перемогу над Вальядолідом на полі суперників (2:1).

Команда Ганса-Дітера Фліка пропустила швидкий м’яч уже на шостій хвилині, після чого в резервному складі кинулась одразу відіграватись.

"Блаугранас" у підсумку переграли суперників за всіма показниками, проте забивати у відповідь почали лише від середини другого тайму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вальядолід — Барселона у рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Вальядолід — Барселона 1:2

Голи: І. Санчес, 6 — Діас, 54, Лопес, 60

Вальядолід: Феррейра — Кандела, Кемерт, Озкачар, Азну Бен Шейх — Юрич (Мартін Ріелвес, 85) — Тухамі (Ндіає, 64), І. Санчес (Грілліч, 73), Амалла (Чукі, 73), Моро — Сілла

Барселона: тер Штеген — Гарсія, Араухо, Крістенсен, Мартін — Педрі (де Йонг, 46), Гаві (Гарсія, 79), Лопес — Родрігес Креспо (Ямал, 38), Віктор (Ольмо, 62), Фаті (Рафінья, 46)

Попередження: Сілла, Тухамі, Ріелвес — Араухо, Крістенсен, Араухо.