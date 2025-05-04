Іспанія

"Валідольна" перемога над Вальядолідом.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився після вольової перемоги над Вальядолідом (2:1) в матчі 34-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує німецького фахівця AS.

"Метою було набрати три очки, і тому я задоволений перемогою, незважаючи на те, що нам довелося нелегко. Я не розчарований в гравцях після матчу з Вальядолідом, коли робиш стільки перестановок у складі, стає важко.

Але я вірю у своїх футболістів. Вони віддали всі сили, і сьогодні в цій ситуації грати було непросто. Помилки були, але зрештою ми домоглися перемоги.

Так, нас вимотав цей матч більше ніж того хотілося, але так воно і буває, коли поступаєшся 0:1 по ходу гри", — заявив Флік.

Раніше Тер Штеген дав коментар після першого матчу з вересня.