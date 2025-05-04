Іспанія

Португалець хоче залишити бразильця в столиці Каталонії.

Спортивний директор каталонської Барселони Деку зустрівся з агентом бразильця Рафіньї для обговорення продовження контракту гравця. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, зустріч пройшла у позитивному ключі, але ще зарано говорити про якісь домовленості між клубом та представником бразильця. Ця зустріч мала на меті зрозуміти бажання бразильця залишитися в Барселоні.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро.

Цього сезону 28-річний Рафінья відіграв за Барселону 52 матчі, забив 31 гол та віддав 25 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Рафінья перевершив рекордний показник Мессі за Барселону у Лізі чемпіонів.